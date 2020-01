Actualidade

O presidente da Assembleia da República advertiu hoje para o "adensar de um certo clima antiparlamentar", que condenou, manifestando-se também contra "presunções de regeneração justicialista" que ponham em causa a autonomia do parlamento.

Eduardo Ferro Rodrigues deixou estas mensagens na sessão solene de abertura do ano judicial, num discurso em que destacou as novas regras "em matéria de rigor e transparência" aprovadas pelo parlamento para os decisores públicos e defendeu que agora há que, "sem margem para hesitações, estabelecer os meios imprescindíveis à boa execução das leis".

"É esse o processo que, em matéria de transparência, também agora se inicia, designadamente no quadro da apreciação do Orçamento do Estado para 2020. Estou confiante que, tal como superámos bem os desafios anteriores, superaremos este, que é um desafio fundamental", acrescentou Ferro Rodrigues, nesta cerimónia realizada no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.