O Presidente da República defendeu hoje que os magistrados merecem ter um teto salarial superior ao do primeiro-ministro e que a sua valorização remuneratória era urgente, enquanto os políticos terão de esperar.

No encerramento da sessão solene de abertura do ano judicial, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa apontou o "prestígio social da justiça" como um dos cinco desafios deste setor e destacou as alterações remuneratórias aprovadas na anterior legislatura como "um passo significativo, embora limitado" nesse sentido.

"Alguns espíritos se chocaram com o ser possível a magistrados terem estatuto remuneratório superior ao de primeiro-ministro e mais próximo do de Presidente da República. Não consegui compreender o racional - como se diz agora - de tais perplexidades", declarou, sem mencionar ninguém.