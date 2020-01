EUA/Irão

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) vão discutir a escalada de tensão entre Estados Unidos e Irão numa reunião extraordinária na sexta-feira à tarde em Bruxelas, anunciou hoje o Alto Representante da União para a Política Externa.

"Convoquei um Conselho extraordinário de Negócios Estrangeiros com os nossos Estados-membros para a tarde de sexta-feira, 10 de janeiro, para discutir os recentes desenvolvimentos no Iraque e no Irão", anunciou Josep Borrell na sua conta oficial na rede social Twitter.

O chefe da diplomacia europeia acrescenta na mesma mensagem que "a UE desempenhará integralmente o seu papel com vista a inverter a escalada de tensões na região".