OE2020

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse hoje que a "melhor resposta" para concretizar a valorização dos pensionistas com rendimentos mais baixos, prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), está "em fase de construção".

Ana Mendes Godinho falava no parlamento nas comissões de Orçamento e Finanças e de Trabalho e Segurança Social, no âmbito da apreciação, na generalidade, da proposta de OE2020.

Questionada pela deputada do PSD Clara Marques Mendes sobre se o Governo vai avançar com o aumento extraordinário das pensões mais baixas este ano, tal como aconteceu nos três anos anteriores, a ministra disse estar em "fase de construção" aquilo que poderá vir a ser "a resposta que melhor responda" aos compromissos estabelecidos no OE2020.