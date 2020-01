EUA/Irão

O secretário da Defesa dos Estados Unidos da América, Mark Esper, negou hoje a decisão de retirar os militares destacados no Iraque, apesar de o exército norte-americano ter enviado uma carta ao comando militar iraquiano a informar desta intenção.

"Não foi tomada qualquer decisão para sair do Iraque. Essa carta não corresponde ao nosso estado de espírito", vincou Mark Esper, citado por várias agências noticiosas.

De acordo com a carta enviada, consultada pela France-Presse, o exército norte-americano referiu que iria "reposicionar" as forças da coligação internacional com vista a uma "retirada do Iraque de maneira segura e eficaz".