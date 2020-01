OE2020

O secretário-geral do PS considerou hoje inaceitável quem encare a falta de défice como "o diabo" em Portugal e frisou que continuará a reduzir a dívida para poupar em juros e aumentar a capacidade de investimento.

Esta posição foi transmitida por António Costa no jantar de Natal e de Ano Novo do Grupo Parlamentar do PS, em Lisboa, numa intervenção centrada no debate sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2020, que se inicia na quinta-feira.

"Era agora o que faltava que, depois de anos, anos e anos a ouvir dizer que o défice era o diabo, agora o diabo passasse a ser a falta de défice. Entendamo-nos, precisamos de boas contas públicas para continuar a melhorar a vida dos portugueses", declarou o primeiro-ministro, num dos vários recados que enviou às forças políticas com quem está a negociar o orçamento, sobretudo o Bloco de Esquerda e PCP.