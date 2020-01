EUA/Irão

O Presidente do Brasil afirmou, na segunda-feira à noite, estar a avaliar a viagem à cidade suíça de Davos para participar do Fórum Económico Mundial, no final de janeiro, devido a questões de segurança.

"Existe a possibilidade de não ir [ao Fórum Económico Mundial, em Davos]. Não vou entrar em detalhes (...) vou dar uma pista. O mundo tem seus problemas, uma questão de segurança", disse Jair Bolsonaro, numa resposta aos jornalistas à saída do Ministério de Minas e Energia, em Brasília.

Sem referir especificamente o clima de tensão no mundo inteiro devido à crise entre os Estados Unidos e o Irão, na sequência da morte do general iraniano Qasem Soleimani, num ataque aéreo norte-americano no Iraque, o chefe de Estado brasileiro disse que os órgãos de segurança vão analisar os riscos até à data da viagem para tomar uma decisão.