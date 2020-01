Actualidade

Um total de 180 pessoas morreu com dengue grave ou hemorrágico em 2019 nas Honduras, onde ao longo do ano foram registados 112.708 casos de infeções, disse o vice-ministro da Saúde hondurenho.

"Infelizmente", o ano 2019 terminou com "112.708 pessoas com dengue" nas Honduras, na "maior epidemia" da doença no país, afirmou Roberto Cosenza aos jornalistas.

Do total de doentes, 93.273 foram afetados por dengue não hemorrágico, enquanto o hemorrágico afetou 19.435, acrescentou o responsável, indicando que 58% dos mortos eram menores de idade.