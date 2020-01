Actualidade

Macau realizou mais de dois milhões de inspeções que culminaram em mais de 55 mil acusações nos últimos oito anos, no âmbito da Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo, informaram hoje os Serviços de Saúde do território.

Entre 01 de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2019, as autoridades promoveram um total de 2.294.118 inspeções (uma média diária de 785) e registaram 55.649 acusações.

Já em relação a 2019, a esmagadora maioria das infrações foi cometida por homens (97%), segundo os dados dos Serviços de Saúde.