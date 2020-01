Actualidade

O gestor Pedro Leitão deverá hoje assumir a presidência da Comissão Executiva do Montepio, após a nomeação na reunião do Conselho de Administração do banco.

Na semana passada, o banco divulgou através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que Pedro Leitão recebeu 'luz verde' do Banco de Portugal para o cargo de vogal do Conselho de Administração e anunciou que a proposta para a sua nomeação como presidente da Comissão Executiva acontecerá na reunião de hoje.

Pedro Leitão assumirá a presidência executiva do Montepio quase dois anos desde a saída de Félix Morgado (março de 2018), um período marcado por instabilidade governativa no banco.