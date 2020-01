Actualidade

A China voltou hoje a colocar no mercado carne de porco, que mantém em reserva, para travar a subida dos preços causada pela peste suína, nas vésperas do Ano Novo Lunar, a principal festa das famílias chinesas.

De acordo com a imprensa estatal, a agência do Governo chinês que administra as reservas de carne de porco congelada anunciou que vai colocar 20 mil toneladas no mercado. Trata-se da segunda vez que a China coloca no mercado carne de porco congelada, este mês, depois de uma primeira parcela de 30 mil toneladas.

O preço da carne de porco, ingrediente essencial da cozinha chinesa, mais do que duplicou, nos últimos meses, em termos homólogos, devido a um surto de peste suína africana, que resultou no abate de um terço dos porcos no país, indicaram dados oficiais.