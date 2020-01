Actualidade

A ameaça de pneumonia viral no centro da China está a obrigar os casinos de Macau a realizarem medições da temperatura corporal à entrada das salas de jogo, com o apoio das autoridades de Macau.

As seis concessionárias/subconcessionárias do jogo em Macau têm utilizado termómetros portáteis para assegurarem as medições à entrada dos casinos desde domingo, quando o Governo de Macau elevou o nível de alerta de emergência para o nível III (grave), em resposta ao surto de pneumonia viral na cidade chinesa de Wuhan.

"Simultaneamente, foram adquiridos equipamentos adicionais" e, "devido à necessidade de adquirir, num curto tempo, uma grande quantidade de equipamento de medição de temperatura corporal", a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos, em colaboração com os Serviços de Saúde, "manifestou o apoio às concessionárias/subconcessionárias na aquisição e obtenção dos equipamentos com rapidez", pode ler-se no comunicado.