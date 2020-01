Actualidade

O Presidente da Coreia do Sul defendeu hoje o reforço dos esforços diplomáticos com Pyongyang para permitir uma visita a Seul do líder norte-coreano, Kim Jong-un, que acaba de renunciar à moratória sobre os ensaios nucleares.

Este novo apelo de Moon Jae-in, que sempre defendeu o diálogo com a Coreia do Norte desde que foi eleito em 2017, surge menos de uma semana depois de Kim ter ameaçado, durante uma reunião do partido no poder, mostrar ao mundo "uma nova arma estratégica".

Perante os responsáveis partidários, Kim nunca mencionou a Coreia do Sul. Desde o fracasso da última cimeira com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Hanoi, em fevereiro, Pyongyang multiplicou as declarações contra o Sul e afirmou nada mais ter a debater com o país vizinho.