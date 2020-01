EUA/Irão

As forças armadas alemãs anunciaram hoje a retirada de parte dos soldados atualmente estacionados no Iraque em missões de formação e a transferência para a Jordânia e para o Koweit, devido as tensões na região.

O contingente alemão baseado em Bagdade e em Taji, a norte da capital iraquiana, com cerca de 30 pessoas, vai ser "provisoriamente reduzido" e os soldados vão ser transferidos para o vizinho Koweit e para a Jordânia, disse um porta-voz do Ministério da Defesa alemão.

Esta decisão surge num contexto de fortes tensões entre os Estados Unidos e o Irão, na sequência do assassínio do general iraniano Qassem Soleimani, num ataque aéreo norte-americano, no domingo, em Bagdade.