Andebol/Europeu

A seleção portuguesa de andebol apresenta-se no campeonato da Europa de 2020 privada do seu melhor jogador, o lateral esquerdo Gilberto Duarte, mas com a ambição de ultrapassar a fase inicial, na qual defrontará dois 'colossos'.

De regresso ao Europeu após 14 anos de ausência, Portugal ficou integrado no Grupo D, que se disputa na cidade norueguesa de Trondheim, em conjunto com a anfitriã Noruega e a França, vice-campeã mundial e medalha de bronze, respetivamente, no último Campeonato do Mundo, e a estreante Bósnia-Herzegovina.

A equipa das 'quinas' estreia-se na sexta-feira, frente à congénere francesa, que defrontou na 'poule' 6 da fase de qualificação, tendo-se imposto por concludente 33-27 em Guimarães, antes de perder em Estrasburgo, também de forma categórica, por 33-24.