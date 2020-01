EUA/Irão

O líder da Guarda Revolucionária do Irão, Hossein Salami, ameaçou hoje "incendiar" lugares próximos dos Estados Unidos, provocando gritos de "Morte a Israel!" entre uma multidão de apoiantes.

Salami fez a promessa diante de milhares de pessoas reunidas numa praça central de Kerman, cidade natal do general iraniano Qassem Soleimani, morto na sexta-feira durante um ataque norte-americano a Bagdad, no Iraque.

Hossein Salami elogiou as façanhas do general Soleimani e disse que, como mártir, representava uma ameaça ainda maior aos inimigos do Irão.