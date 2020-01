Sporting

O antigo jogador do Sporting Ruben Ribeiro, que iria falar por videoconferência, não compareceu hoje em tribunal para testemunhar no julgamento do ataque à academia de Alcochete, que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

Pelas 10:15, a presidente do coletivo de juízes, Sílvia Pires, explicou que a testemunha "não compareceu" esta manhã no tribunal na zona norte do país designado a partir do qual iria prestar declarações por videoconferência, e que o seu advogado tinha o telemóvel desligado.

Nesse sentido, a juíza presidente informou que entre hoje e quarta-feira será marcada nova data para a inquirição do futebolista, que se constituiu assistente no processo e que é um dos atletas que rescindiu com o Sporting após o ataque à academia.