Sporting

O antigo futebolista do Sporting Rúben Ribeiro, que iria falar por videoconferência, não foi notificado para testemunhar hoje em tribunal no julgamento do ataque à academia de Alcochete, confirmou à agência Lusa fonte do Gil Vicente.

"Não estava marcada nenhuma audição para hoje. Além disso, nem o Rúben nem o advogado têm qualquer audiência agendada para os próximos tempos. Como tal, o jogador apresentou-se normalmente ao trabalho", referiu fonte oficial do emblema de Barcelos.

Rúben Ribeiro, de 32 anos, cumpre a segunda passagem pelo Gil Vicente, após meio ano sem atividade e uma curta experiência no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, emblema que representou desde que rescindiu com o Sporting, em maio de 2018, na sequência dos incidentes em Alcochete.