OE2020

O porta-voz do PSD para as Finanças Públicas, Joaquim Sarmento, defendeu hoje que o partido só pode votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2020.

"É possível uma alternativa, e na minha opinião o voto do PSD só pode ser contra", afirmou, numa intervenção nas jornadas parlamentares de um dia do PSD, que decorrem na Assembleia da República.

No encerramento das jornadas, à tarde, está previsto que o presidente do PSD, Rui Rio, anuncie o sentido de voto do partido quanto à proposta orçamental do Governo, que será votada na generalidade na sexta-feira.