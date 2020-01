Actualidade

Os quatro condenados pela violação e morte de uma jovem em 2012 num autocarro em Nova Deli serão enforcados a 22 de janeiro, anunciou hoje um tribunal indiano.

De acordo com a agência de notícias Press Trust of India (PTI), as execuções foram agendadas após o Supremo Tribunal da Índia rejeitar no mês passado o recurso final dos condenados.

O Presidente da Índia ainda pode interceder no caso, mas isso não deverá acontecer.