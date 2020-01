EUA/Irão

O balanço de mortos na debandada que ocorreu hoje no Irão durante o funeral do general Qassem Soleimani subiu de 32 para 40 e outras 213 pessoas ficaram feridas, informaram duas agências de notícias semioficiais iranianas.

O tumulto ocorreu em Kerman, cidade natal do general da Guarda Revolucionária Qassem Soleimani, quando as cerimónias fúnebres tiveram início, divulgaram as agências de notícias Fars e ISNA, citando Pirhossein Koulivand, chefe dos serviços médicos de emergência do Irão

Não há ainda informações sobre o que desencadeou a debandada.