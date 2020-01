Actualidade

As águas termais da região Centro de Portugal são eficazes no tratamento de acne e outras doenças de pele, concluiu um estudo realizado por uma equipa de investigadores das universidades da Beira Interior e de Coimbra, hoje divulgado.

O estudo, intitulado "Chemical Signature and Antimicrobial Activity of Central Portuguese Natural Mineral Waters Against Selected Skin Pathogens", foi conduzido em 16 estâncias termais da rede Termas Centro, que apoiou a realização da investigação, analisando os efeitos das águas face às principais bactérias e fungos que afetam a pele.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Termas Centro realça que "as águas minerais naturais portuguesas têm sido cada vez mais procuradas para alívio de problemas de pele, com resultados positivos para quem a elas recorre".