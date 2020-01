EUA/Irão

A debandada ocorrida hoje durante o cortejo fúnebre do general iraniano Qassem Soleimani em Kerman causou "mais de 50 mortos", segundo um novo balanço do responsável do Instituto Médico-Legal da cidade, Abbas Amian, divulgado pelos media iranianos.

A agência oficial ISNA, citando o chefe dos serviços de socorro de Kerman, Mohammad Sabéri, indicou, por seu turno, que 212 pessoas ficaram feridas no acidente, "das quais um pequeno número" está em "estado grave".

Abbas Amian disse ainda que as 50 vítimas morreram asfixiadas.