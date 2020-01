Actualidade

O futebolista Luís Neto voltou hoje aos treinos do Sporting, ainda que condicionado, depois de uma ausência de um mês devido a uma fratura nas costelas, que o obrigou a internamento.

Segundo o clube, o defesa central, que se lesionou em 08 de dezembro, no jogo com o Moreirense, que os 'leões' venceram por 1-0, trabalhou hoje integrado no plantel, embora ainda com limitações.

Fora das opções do técnico Silas, continua o guarda-redes Renan Ribeiro, que realizou trabalho no ginásio e no relvado.