Guiné-Bissau/Eleições

O chefe de Estado da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, prometeu hoje "manter e fortalecer" as relações de cooperação e amizade com a Guiné-Bissau, numa mensagem de felicitações enviada ao Presidente eleito do país, Umaro Sissoco Embaló.

"Manifestamos a nossa firme vontade de manter e fortalecer cada vez mais as excelentes relações de amizade e cooperação existentes entre os dois povos", lê-se na mensagem divulgada através do Gabinete de Informação e Imprensa da Guiné Equatorial.

Segundo os resultados provisórios divulgados pela Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló venceu a segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro com 53,4% dos votos.