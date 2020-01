Actualidade

A reunião do Conselho de Administração do banco Montepio para eleição do novo presidente executivo, Pedro Leitão, foi hoje adiada, disse fonte oficial do banco à Lusa.

Na semana passada, o Montepio divulgou através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que Pedro Leitão recebeu 'luz verde' do Banco de Portugal para o cargo de vogal do Conselho de Administração e anunciou que a proposta para a sua nomeação como presidente da Comissão Executiva aconteceria na reunião de hoje.

Contudo, a reunião foi adiada devido à morte do familiar de um administrador e, segundo fonte oficial, ocorrerá "tão breve quanto possível".