Actualidade

O Estoril Praia formalizou hoje a rescisão de contrato com o treinador Tiago Fernandes, que deixa o clube no oitavo lugar da II Liga de futebol, e nomeou como substituto Pedro Duarte, que liderava os sub-23.

Numa nota publicada no seu site oficial na Internet, o 'clube da Linha' sublinhou a obtenção de um acordo para a revogação do vínculo com o treinador, de 38 anos, que tinha assumido a orientação da formação estorilista no início da presente época, depois de passagens por Desportivo de Chaves e Sporting.

O Estoril Praia desejou ainda "as maiores felicidades pessoais e profissionais" ao agora ex-técnico.