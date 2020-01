Actualidade

A Câmara de Vila Nova de Gaia vai encaminhar para a Procuradoria-Geral da República (PGR) "contratos e denúncias" sobre as concessões de estacionamento no concelho, as quais datam de 2008 e 2010, indicou hoje à Lusa o presidente.

"Está em compilação a documentação referente aos contratos e às denúncias feitas na referida reportagem, às quais o município é alheio, para envio para análise da PGR", anunciou, em resposta à agência Lusa, o socialista Eduardo Vítor Rodrigues.

A reportagem a que se refere o autarca, com o título "Empresas de estacionamento cobram taxas ilegais em Gaia e no Porto", foi emitida na semana passada na TVI.