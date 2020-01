Actualidade

O Governo de São Tomé e Príncipe anunciou hoje que vai processar a investigadora luso-são-tomense Isabel de Santiago pela publicação de um estudo sobre a prevalência do álcool no país.

"O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, repudiando o comportamento de pessoas com interesses inconfessáveis, políticos e de politiquices, ou de estudos de investigação, exige que a mesma [a autora do estudo] peça desculpas públicas aos são-tomenses, principalmente às inocentes crianças e anuncia que, face à gravidade da situação, vai apresentar uma queixa crime contra a Sra. Isabel de Santiago, por danos irreparáveis a imagem do país de dos seus habitantes", anunciou hoje o executivo, através de comunicado hoje lido pelo secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas.

O estudo, liderado pela investigadora luso-são-tomense, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL), e que será publicado em abril na revista "Acta Médica Portuguesa", revela um consumo excessivo de álcool pelas crianças e jovens em São Tomé e Príncipe.