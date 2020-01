OE2020

A Assembleia da Madeira deu hoje parecer negativo às Grandes Opções do Plano do Governo da República para 2020 e reservou o sentido de voto ao Orçamento do Estado para depois de debate na generalidade.

"A proposta que foi apresentada pelo Governo da República contém algumas matérias com as quais há um manifesto desacordo", disse o presidente da Comissão de Economia, Finanças e Turismo da Assembleia da Madeira, o social-democrata Carlos Rodrigues, após a reunião mantida hoje.

O parlamentar informou que o PSD e CDS votaram contra e o PS votou a favor do Plano (GOP) e "reservou a posição sobre o Orçamento (OE2020) deste ano para depois do debate na generalidade".