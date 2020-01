Actualidade

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Groundforce, que presta serviços de assistência em terra nos aeroportos, acusa a empresa de ter levado a cabo serviços para "furar a greve dos trabalhadores da Portway".

Em comunicado, a CT garante que no passado dia 29 de dezembro, a empresa "prestou assistência de passageiros e bagagens em voos 'charter' com destino ao Funchal criados para substituir voos suprimidos em consequência da greve convocada pelos trabalhadores da Portway", que atua na mesma área, nos aeroportos nacionais.

"Esta CT vem comunicar a todos os trabalhadores que partilha convosco um sentimento de enorme repúdio por esta iniciativa determinada pelos gestores da nossa empresa, que reproduz uma ação concertada no tempo já admitida pelo presidente executivo a este órgão, de colaboração mútua entre empresas, em flagrante violação do direito à greve consagrado na Constituição Portuguesa e definido na lei do trabalho em vigor, que determina claramente que 'a tarefa a cargo de trabalhador em greve não pode, durante esta, ser realizada por empresa contratada para esse fim'", lê-se na mesma nota.