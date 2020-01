EUA/Irão

O primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdel Mahdi, confirmou hoje que recebeu do Pentágono uma carta "assinada", "traduzida" e "muito clara", que anuncia uma retirada militar norte-americana do Iraque.

Na noite de segunda-feira, o Pentágono disse que uma carta que anunciava a saída de forças militares do Iraque foi "um erro" e que se tratava apenas de "um rascunho, não assinado, que nunca deveria ter sido divulgado", para justificar a divulgação dessa mensagem.

Hoje, o Governo iraquiano desmente a versão do Pentágono e assegura que recebeu uma carta "assinada" anunciando o plano de saída das forças norte-americanas do território iraquiano, na sequência da escalada de tensão no Médio Oriente, após um ataque norte-americano que na semana passada matou um alto comandante iraniano em Bagdad.