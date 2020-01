Actualidade

A Câmara de Torres Vedras vai propor, na quarta-feira, ao Ministério da Saúde, um acordo que permita manter a urgência pediátrica a funcionar com todos os médicos necessários, anunciou hoje o presidente em conferência de imprensa.

Carlos Bernardes (PS) quer que a ministra garanta a entrada no quadro de quatro pediatras, assim como a concessão de incentivos que permitam atrair estes profissionais para a unidade de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), no distrito de Lisboa.

O autarca quer também um compromisso da tutela no sentido de voltar a haver internamento pediátrico na cidade, para ajudar a atrair médicos.