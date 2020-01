Actualidade

O Governo considerou hoje que há "confluência de posições" com o Conselho Geral de Supervisão da ADSE sobre o alargamento do sistema de saúde da função pública a novos beneficiários, a celebração de novas convenções e outros temas.

A posição consta de um comunicado do gabinete da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, que recebeu esta tarde o Conselho Geral e de Supervisão (CGS) do Instituto de Proteção e Assistência na Doença - ADSE, presidido por João Proença.

"Foi uma reunião produtiva e em que houve uma confluência de posições, designadamente ao nível do eventual alargamento dos beneficiários, da necessidade de renegociação de tabelas e de celebração de novas convenções", avança a nota do Ministério de Alexandra Leitão.