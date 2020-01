Actualidade

A bolsa de Tóquio abriu hoje a cair 2,18%, na sequência do ataque do Irão contra bases no Iraque, onde estão estacionadas tropas dos Estados Unidos.

Nas primeiras transações do dia, o principal índice, o Nikkei, perdeu 2,18% para 23.060,97 pontos.

Na mesma direção, o segundo indicador, o Topix, perdeu 1,91% para 1.692,12 pontos.