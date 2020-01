Actualidade

A atual época de fogos na Austrália, responsável pela morte de 25 pessoas e a destruição de uma área maior que Portugal, foi a segunda mais destrutiva, mas não a mais mortífera na história do país.

Quase todos os estados e territórios australianos, com exceção da região de Camberra, foram afetados pelos fogos que desde final de outubro, mas especialmente desde a semana antes do Natal, com cerca de 13 milhões de hectares já queimados.

Só em Nova Gales do Sul, os fogos destruíram já mais de cinco milhões de hectares, uma área maior do que os Países Baixos, de acordo com a estimativa mais recente dos Serviços de Incêndios Rurais (RFS) australianos.