Actualidade

Residentes em algumas das principais cidades australianas, incluindo Sydney, Melbourne e Camberra, estão a tomar medidas preventivas para lidar com o fumo provocado pelos incêndios nas suas regiões.

A zona norte e leste de Sydney é atualmente a de maior preocupação, segundo as autoridades.

Camberra, o único território do país que ainda não foi afetado por incêndios na atual época de fogos - que já causaram 25 mortos e destruíram mais de 13 milhões de hectares - esteve vários dias como a cidade com ar mais contaminado do planeta.