Actualidade

O primeiro-ministro australiano disse hoje que o turismo e a agricultura são as atividades mais afetadas pelos incêndios que afetam várias zonas da Austrália, e pediu à população para apoiar as localidades afetadas.

Scott Morrison falava aos jornalistas no final de uma deslocação à ilha Kangaroo, a sudoeste de Adelaide, no estado do Sul da Austrália, onde os fogos destruiram mais de um terço da região e mataram um elevado número de animais.

Morrison reiterou o apelo feito por governos estaduais para que o apoio aos afetados seja feito com dinheiro, e não comida ou roupa, deixando um alerta para os possíveis riscos adicionais, a partir do fim de semana, com a previsão de subida das temperaturas.