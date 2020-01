Actualidade

Mais de 104 mil jovens participaram no ano passado no Dia da Defesa Nacional, a grande maioria estudantes, de entre mais de 121 mil convocados, refere o Ministério da Defesa Nacional num documento a que a Lusa teve acesso.

Em 2019, compareceram no Dia da Defesa Nacional 104.320 jovens, mas foram convocados 121.509, de acordo com dados do Ministério da Defesa, que serão hoje apresentados.

Entre os 86.684 que responderam a um inquérito distribuído no dia das atividades, 50,7% eram do sexo masculino e 49,3% do sexo feminino. Deste total, a grande maioria (71,4%) eram estudantes, 10,6% eram trabalhadores-estudantes, 11,9% estavam empregados e 6,1% estavam desempregados naquele momento.