Actualidade

O Tribunal de Sintra começa hoje a julgar a mulher acusada de "encomendar" a morte do marido a um segundo arguido, crime cometido no concelho da Amadora, em 2014, para que a arguida pudesse assumir uma relação extraconjugal.

O início do julgamento está marcado para as 09:30.

A acusação do Ministério Público (MP), a que a agência Lusa teve acesso, diz que Cesaltina Correia, de 31 anos e natural de Cabo Verde, contactou, em 02 de setembro de 2014, Anuar Hassane Bengo, com 28 anos e natural de Moçambique, e propôs-lhe que matasse o marido, "em troca do direito vitalício de lhe pedir qualquer contrapartida económica".