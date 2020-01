EUA/Irão

O Reino Unido condenou hoje os ataques iranianos no Iraque contra bases da coligação internacional liderada pelos EUA, nas quais se encontram forças britânicas, classificando-os de "imprudentes e perigosos".

"Condenamos o ataque às bases militares iraquianas que abrigam as forças da coligação, entre as quais britânicos", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, expressando preocupação com "as informações sobre o uso de mísseis balísticos".

O comando militar iraquiano anunciou também que os 22 mísseis caíram em duas bases aéreas sem causarem "vítimas entre as forças iraquianas".