A popularidade mundial de Donald Trump é muito baixa, com a maioria dos inquiridos num estudo de um instituto norte-americano junto de vários países a revelar que não tem confiança na política externa do Presidente dos EUA.

De acordo com um estudo do Pew Research Centre, hoje divulgado, 64% dos cerca de 40 mil inquiridos em 33 países de vários continentes não confiam nas decisões de política externa do Presidente norte-americano, com apenas 29% a demonstrar essa confiança.

O sentimento anti-Trump é particularmente forte na Europa Ocidental, onde três em cada quatro pessoas inquiridas mostraram desconfiança com as decisões da Casa Branca, especialmente em países como a Alemanha, Suécia, França, Espanha e Holanda.