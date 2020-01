Actualidade

(REPETIÇÃO) Lisboa, 08 jan 2020 (Lusa) - O Governo comprometeu-se hoje a empenhar todos os esforços para que "nenhuma autarquia aceite as competências por imposição legal" e que todas sintam "vontade para aceitar" o processo de descentralização até 2021, prazo que "é exigente, mas exequível".

Em entrevista à agência Lusa sobre descentralização de competências, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, afirmou que a lei-quadro determina que as competências do Estado central, "em 2021, serão transferidas, independentemente da manifestação de aceitação dos municípios", defendendo a criação das condições para que as autarquias tenham vontade de integrar o processo.

Apostando num novo roteiro sobre descentralização, que se inicia hoje, com reuniões em Beja, Grândola e Évora, e que inclui a visita às 21 Comunidades Intermunicipais (CIM) durante o mês de janeiro e, depois, em fevereiro, às duas Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa, o novo ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública pretende "falar com todos os autarcas" e recolher dúvidas, sugestões, críticas e dificuldades sentidas no terreno.