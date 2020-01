EUA/Irão

O Ministério da Defesa de Espanha assegurou hoje em Madrid que o contingente espanhol destacado no Iraque, que integra os militares portugueses no país, não sofreu qualquer ataque e que a situação está "calma e sem grandes alterações".

Fonte do Ministério contactada pela agência Lusa referiu a "normalidade" na base de Besmayah, onde estão os militares espanhóis, sem fazer referência específica aos portugueses que aí também se encontram.

O comando militar do Iraque anunciou hoje que 22 mísseis atingiram o território do Iraque, não havendo vítimas entre as forças do Iraque.