Actualidade

A Polícia da República de Moçambique (PRM) disse hoje que operações para conter os grupos armados que têm protagonizado ataques no centro e norte de Moçambique aumentaram, reiterando a "prontidão combativa" das Forças de Defesa e Segurança.

"As Forças de Defesa e Segurança têm estado a incrementar ações operativas nalguns distritos de Cabo Delgado, visando repelir e combater os malfeitores que têm tido esporádicas incursões, tendo como alvos civis e as FDS", lê-se num comunicado da PRM distribuído hoje à imprensa.

No documento, a Polícia moçambicana acrescenta que as FDS estão em "prontidão combativa" para garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas, livre circulação de pessoas e bens dos ataques armados na zona centro do país.