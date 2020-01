EUA/Irão

França e Itália juntaram-se hoje a outros países europeus na condenação dos ataques iranianos contra bases militares no Iraque onde se encontram estacionadas forças norte-americanas e apelaram à "desescalada".

"A França condena os ataques conduzidos esta noite pelo Irão no Iraque contra forças da Coligação contra o Daesh [acrónimo em árabe do grupo extremista Estado Islâmico] (...). A prioridade é mais do que nunca a desescalada. O ciclo de violência deve ser interrompido", disse o chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, num comunicado.

O Governo italiano também condenou os ataques e apelou, em comunicado, a um alívio das tensões, pedindo aos seus aliados europeus que trabalhem no diálogo.