EUA/Irão

O Iraque anunciou hoje ter sido informado pelo Irão do início dos ataques a bases iraquianas usadas por militares norte-americanos, pouco antes da confirmação norte-americana dos ataques por Teerão.

O primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdelmahdi, disse hoje que recebeu uma mensagem oficial do Irão anunciando que iriam começar os ataques, numa resposta à morte do comandante Qasem Soleimani na passada sexta-feira.

"Na quarta-feira depois da meia-noite, recebemos uma mensagem verbal oficial da República islâmica do Irão indicando que a resposta ao assassinato do mártir Qassem Soleimani estava a começar ou começaria em breve e que os ataques seriam limitados às áreas onde os militares dos Estados Unidos estão presentes no Iraque, sem mais detalhes sobre as localizações", afirmou o gabinete de imprensa de Abdelmahdi.