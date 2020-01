EUA/Irão

A televisão estatal iraniana afirmou que os mísseis disparados hoje de madrugada por Teerão sobre bases no Iraque mataram 80 norte-americanos, citando uma "fonte informada" junto dos Guardiães da Revolução.

O Irão lançou na noite de terça-feira para quarta-feira, com início cerca das 01:30 locais (22:30 de terça-feira em Lisboa), uma salva de mísseis sobre bases com militares norte-americanos no Iraque em retaliação pelo assassínio por Washington na última sexta-feira do seu mais importante general, Qassem Soleimani, fazendo recear uma escalada regional.

O comando militar do Iraque indicou hoje em comunicado que 22 mísseis atingiram o território do Iraque "entre as 01:45 e as 02:15 locais" e que "17 foram contra a base aérea de Ain al-Assad e cinco contra a cidade de Erbil".