Moçambique/Dívidas

O VTB Capital, banco de investimento do grupo russo VTB, abriu uma acção judicial no Tribunal Comercial de Londres contra a República de Moçambique e a MAM a 23 de dezembro, disse fonte do tribunal à agência Lusa.

A sociedade de advogados Freshfields Bruckhaus Deringer, que representa o VTB Capital, recusou comentar e o grupo VTB também não respondeu às questões da agência Lusa sobre esta ação, que já foi recebida no tribunal, mas sobre a qual ainda não foi marcada qualquer audiência.

O VTB Capital, detido maioritariamente pela Rússia, foi um dos bancos, juntamente com o Credit Suisse, envolvidos no caso das dívidas ocultas nas empresas públicas EMATUM, Proindicus e MAM, no valor de 2,2 mil milhões de dólares (2 mil milhões de euros).