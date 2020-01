Actualidade

Um incêndio urbano que atingiu três habitações construídas em banda desalojou hoje nove pessoas, incluindo quatro crianças, na cidade da Guarda, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da proteção civil.

Segundo Marco Lucas, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários da Guarda, o alerta para o incêndio ocorrido na Rua dos Caminhos de Ferro, na Guarda-Gare, foi dado pelas 09:49 e as chamas destruíram por completo duas casas e deixaram uma terceira sem condições de habitabilidade "devido aos danos provocados pela água" utilizada no seu combate.

"Ficaram nove pessoas desalojadas nas três habitações", indicou o responsável, sublinhando que não se registaram feridos.